Presidenti i Nigerisë kërkon takim me Trump pas kërcënimit ushtarak amerikan

Presidenti i Nigerisë, Bola Ahmed Tinubu, kërkoi një takim me homologun e tij amerikan, Donald Trump, pas deklaratës së këtij të fundit se mund të përdorë ushtrinë amerikane kundër Nigerisë për shkak të “sulmeve ndaj të krishterëve”.
Trump publikoi në rrjetet sociale se i kishte kërkuar Pentagonit të përgatiste një plan sulmi, duke paralajmëruar se “sulmet ndaj të krishterëve të dashur” do të marrin një përgjigje “të shpejtë dhe të ashpër”.
Këshilltari i presidentit Tinubu, Daniel Bwala, tha për AFP se deklaratat e Trump nuk duhet kuptuar “në kuptimin e tyre të drejtpërdrejtë”, por si një mënyrë për të nxitur një takim midis dy liderëve për bashkëpunim në luftën kundër terrorizmit.
Nigeria, e ndarë mes veriut me shumicë myslimane dhe jugut me shumicë të krishterë, përballet me konflikte të dhunshme që kanë shkaktuar mijëra viktima. Qeveria nigeriane ka mohuar se krishterët janë shënjestër e veçantë, duke theksuar se “përshkrimi i Nigerisë si një vend fetarisht intolerant nuk pasqyron realitetin tonë kombëtar”. /mesazhi