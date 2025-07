Presidenti i TRNC: Zgjidhja me dy shtete është qëllimi ynë i përbashkët

Presidenti i Republikës Turke të Qipros së Veriut (TRNC), Ersin Tatar, deklaroi të martën se një zgjidhje me dy shtete për çështjen e Qipros është “qëllimi dhe aspirata e të gjithëve” dhe “gjëja e duhur për t’u bërë”.

Duke folur pas një ceremonie në Stamboll, Tatar tha se falë politikës me dy shtete të mbështetur nga Turqia gjatë pesë viteve të fundit, statusi diplomatik i TRNC është forcuar në arenën ndërkombëtare.

Ai përmendi përfaqësimin e TRNC në Organizatat e Shteteve Turke (OTS), Organizata për Bashkëpunim Ekonomik (ECO) dhe Organizata për Bashkëpunim Islamik (OIC) si tregues të suksesit diplomatik të viteve të fundit.

Tatar theksoi se modeli i zgjidhjes federale paraqet rreziqe serioze për turqit qipriotë. “Nën petkun e një federate, turqit do të bëhen pakicë, Turqia do të tërhiqet nga Qipro, garancia e saj do të hiqet dhe turqizmi do të humbasë Mesdheun Lindor,” tha ai.

Ai gjithashtu vuri në dukje rëndësinë gjeopolitike të Mesdheut Lindor, duke theksuar se TRNC duhet të shihet si një tërësi – tokë, shelfi kontinental, zonat ekskluzive ekonomike dhe hapësira ajrore.

“Ashtu siç ka thënë Presidenti Erdogan, TRNC do të vazhdojë të jetë një shtet turk i ndritshëm në Mesdheun Lindor,” tha Tatar.

Gjatë një pritjeje në Stamboll për 51-vjetorin e Operacionit të Paqes në Qipro – i njohur si Dita e Paqes dhe Lirisë – Tatar theksoi se ushtarët turq do të qëndrojnë në TRNC si një forcë parandaluese.

“Turqit qipriotë nuk janë vetëm. Atdheu Blu është shumë i rëndësishëm për Mesdheun Lindor dhe për të gjithë botën turke,” u shpreh ai.

Ai shtoi se çdo marrëveshje e mundshme për çështjen e Qipros do të nënshkruhet vetëm nëse është një marrëveshje e ndershme, me Turqinë si garantuese dhe me praninë e vazhdueshme të ushtrisë turke në ishull.

Marrëdhëniet ekonomike TRNC–Turqi në rritje

Tatar theksoi gjithashtu se marrëdhëniet ekonomike mes Turqisë dhe TRNC janë në rritje, me vëllimin tregtar vjetor që po i afrohet 3 miliardë dollarëve.

Ai shtoi se TRNC ka marrëdhënie tregtare me mbi 100 vende dhe ka shënuar përparim të dukshëm në sektorin e turizmit, veçanërisht përmes iniciativës për hapjen e pjesshme të qytetit të mbyllur Marash. /mesazhi