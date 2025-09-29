Presidenti i Turqisë, Erdoğan, vlerëson përpjekjet e Trumpit për armëpushim në Gaza

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdoğan, ka shprehur vlerësimin e tij për përpjekjet e Presidentit të SHBA-së, Donald Trump, për të ndaluar dhunën në Gaza dhe për të arritur një armëpushim. Në një deklaratë të bërë publike sonte vonë, Erdoğan theksoi se Trump ka treguar “përpjekje dhe udhëheqje” për të ndaluar dhunën dhe për të siguruar një armëpushim të qëndrueshëm. Ai gjithashtu theksoi angazhimin e Turqisë për të kontribuar në krijimin e një paqeje të drejtë dhe të qëndrueshme, duke punuar me të gjitha palët e përfshira. /mesazhi

