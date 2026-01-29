Ballina Lajmet Rajon dhe Botë Presidenti i Uzbekistanit: Turqia po bëhet një nga qendrat e reja gjeopolitike...

Presidenti i Uzbekistanit: Turqia po bëhet një nga qendrat e reja gjeopolitike të fuqisë në botë

Turqia po shndërrohet në një nga qendrat e reja gjeopolitike të botës, tha presidenti i Uzbekistanit, Shavkat Mirziyoyev, gjatë një konference të përbashkët për shtyp me presidentin e Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, në Ankara, transmeton Anadolu.

Mirziyoyev tha se ndikimi në rritje global i Turqisë dhe sukseset e saj shkojnë përtej botës myslimane dhe se nisma “Shekulli i Turqisë” po zbatohet në mënyrë të rregullt dhe të qëndrueshme.

“Turqia po shndërrohet, në kuptimin e plotë të fjalës, në një nga qendrat e reja gjeopolitike të fuqisë në botë”, tha ai.

Më herët, Erdogan e priti Mirziyoyevin në kompleksin presidencial në Ankara. Dy liderët morën pjesë gjithashtu në një ceremoni nënshkrimi pas bisedimeve dypalëshe.

