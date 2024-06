Presidenti kinez Xi: SHBA-ja është përpjekur ta “nxisë Pekinin” që ta sulmojë Tajvanin

Presidenti i Kinës Xi Jinping i ka thënë kryetares së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen se Washingtoni është përpjekur “ta nxisë Pekinin që të sulmojë Tajvanin”, tha të shtunën Financial Times, transmeton Anadolu.

Në një raportim të bazuar në informacione nga njerëz të njohur me këtë çështje, e përditshmja britanike tha se Xi ka bërë një ​​paralajmërimin në një takim me von der Leyen në prill 2023. Ajo bëri një vizitë zyrtare në Kinë vitin e kaluar që përkoi me vizitën shtetërore të presidentit francez Emmanuel Macron.

Sipas gazetës, Xi ka thënë se SHBA-ja po përpiqej të mashtronte Kinën për të pushtuar Tajvanin, por se ai nuk do ta merrte karremin.

Zbulimi vjen pasi tensionet janë të larta në ngushticën e Tajvanit. Kina iu përgjigj inaugurimit të muajit të kaluar të Lai Ching-te si president i ri i Tajvanit me stërvitje ushtarake rreth ishullit, të cilin e pretendon si të sajën. Taipei, megjithatë, insiston në pavarësinë e tij që nga viti 1949.

Komentet e Xi janë ndoshta rasti i parë i njohur i pretendimit të tij ndaj një udhëheqësi të huaj.

Udhëheqësi kinez ka thënë gjithashtu se një konflikt me SHBA-në do të minonte qëllimin e tij për të arritur “përtëritjen e madhe” deri në vitin 2049.

Zyrtarët amerikanë kanë rritur, vitet e fundit, angazhimin me Tajvanin, por administrata thotë se mbetet e përkushtuar ndaj politikës së saj të gjatë të një Kine.

Në Dialogun Shangri-La në Singapor këtë muaj, ministri kinez i Mbrojtjes Dong Jun tha se ushtria e vendit është gati të ndalojë “me forcë” pavarësinë e Tajvanit.

Më herët, Ministria e Jashtme tha se ata që mbështesin pavarësinë e Tajvanit do ta gjejnë veten “të shtypur”.