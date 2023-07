Presidenti palestinez, Abbas: Kampi i refugjatëve në Jenin, simbol i rezistencës

Duke vizituar kampin e refugjatëve Jenin, të cilin ushtria izraelite e sulmoi për dy ditë javën e kaluar dhe la pas shkatërrime të mëdha, presidenti palestinez Mahmoud Abbas tha: “Kampi i refugjatëve në Jenin është simbol i rezistencës, luftës dhe vendosmërisë”, raporton Anadolu.

Para vizitës së Abbasit, forcat e sigurisë të Autoritetit Palestinez morën masa të gjera sigurie rreth qytetit Jenin dhe kampit në Bregun Perëndimor të pushtuar.

– Vizita e parë në Jenin që nga viti 2012

Palestinezët mbajtën protesta gëzimi kur mbërriti në qytet karvani i Abasit, i cili vizitoi Jeninin për herë të parë që nga viti 2012.

Abbas vizitoi varret e atyre që humbën jetën gjatë sulmeve dyditore ajrore dhe tokësore nga Izraeli javën e kaluar, duke vendosur kurora me lule.

– “Kampi i Refugjatëve Jenin është simbol i rezistencës, luftës dhe vendosmërisë”

Duke vizituar kampin e refugjatëve në Jenin, ku pati shkatërrim të madh pas sulmeve të ushtrisë izraelite, Abbas në fjalimin e tij tha: “Kampi i refugjatëve në Jenin qëndroi kundër sulmit për tokën e atdheut, bëri sakrifica dhe u dëmtua”.

“Kampi i refugjatëve në Jenin është simbol i rezistencës, luftës dhe vendosmërisë”, tha Abbas.

Abbas, fjalimi i të cilit ndërpritej shpesh me slogane, tha me një degë ulliri që mbante në dorë: “Nëse Izraeli shkul një pemë ulliri, ata (palestinezët) do të mbjellin mijëra”.

– “Ne nuk do të shkojmë askund”

Abbas theksoi se kryeqyteti i Palestinës është “Kudsi Lindor” dhe nënvizoi se “ata do të qëndrojnë me vendosmëri në tokën e tyre dhe nuk do të largohen nga vendi i tyre”.

Duke falënderuar Emiratet e Bashkuara Arabe (EBA) dhe Algjerinë për mbështetjen e tyre për rindërtimin e kampit të refugjatëve në Jenin, Abbas deklaroi se rindërtimi i kampit do të fillojë shpejt.

Duke iu drejtuar Izraelit, Abbas tha: “Na lini neve. Ne nuk po shkojmë askund. Ne jemi bashkë, kushdo që prek unitetin tonë do të përballet me frikën e tij”.

87-vjeçari Abbas, i cili zakonisht nuk shkon në rajonet palestineze përveç se në Ramallah dhe Betlehem, shoqërohej nga kryeministri palestinez, Mohammed Shtayyeh dhe figura të tjera të larta.

– Mes palestinezëve ka nga ata që vizitën e shohin si të vonuar dhe ata që e mirëpresin.

Duke vlerësuar vizitën e Abbasit për Anadolu, tregtari nga Jenini, Muhammed Ali tha se vizitën e ka parë si “të vonuar” dhe se “udhëheqja duhet të udhëheqë dhe jo të vijë pas popullit”.

Një tjetër banor i Jeninit, Ali Tamimi tha se Abbas “Nuk e la të vetëm Jeninin, i cili u sulmua nga Izraeli dhe e mirëpriti vizitën”.

Në sulmet ajrore dhe tokësore të kryera nga ushtria izraelite në kampin e refugjatëve në Jenin më 3 korrik, u vranë 12 palestinezë, përfshirë 4 fëmijë. Sulmet e Izraelit shkaktuan dëme të mëdha në infrastrukturën në kampin e refugjatëve në Jenin, duke lënë pas shkatërrime të mëdha.

Grupet e armatosura të rezistencës në rajon dhe populli palestinez reaguan kundër administratës palestineze të udhëhequr nga Mahmoud Abbas për shkak të joefektivitetit të saj kundër sulmeve izraelite.

Gjithashtu u bënë komente se sulmet dhe shkeljet e vazhdueshme të Izraelit mund të çonin në humbjen e kontrollit të administratës palestineze në rajon dhe në rënien e saj.