Presidenti palestinez Mahmoud Abbas në Katar për bisedimet e armëpushimit në Gaza

Abbas është planifikuar të takohet me emirin e Katarit të hënën, ndërsa lufta po vazhdon.

Presidenti palestinez Mahmoud Abbas ka mbërritur në Doha për bisedime për sigurimin e armëpushimit në Gaza me emirin e Katarit, vendi i të cilit ka qenë në qendër të përpjekjeve ndërmjetësuese midis Izraelit dhe Hamasit.

Agjencia zyrtare palestineze e lajmeve Wafa tha se Abbas do të takohej me Emirin Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani të hënën, por nuk tha nëse ai do të takonte gjithashtu udhëheqësit e Hamasit, me të cilët ka qenë prej kohësh në mosmarrëveshje.

Vizita vjen ndërsa kryeministri izraelit Benjamin Netanyahu është zotuar të avancojë planet për një ofensivë tokësore në Rafah, pavarësisht rritjes së alarmit ndërkombëtar për pasojat e mundshme për 1.4 milionë civilët palestinezë të grumbulluar në qytetin në jug të Gazës. /mesazhi