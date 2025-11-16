Presidenti polak refuzon rinovimin e mëtejshëm të projektligjit të ndihmës për refugjatët ukrainasë

Presidenti i Polonisë, Karol Nawrocki, ka refuzuar të rinovojë një projektligj ndihme që u jep refugjatëve ukrainasë qasje në përfitime sociale, transmeton Anadolu.
Siç raporton transmetuesi shtetëror polak TVP World, Nawrocki, i cili nënshkroi një version të ndryshuar të projektligjit në muajin shtator pasi vuri veton ndaj një drafti të mëparshëm, tha se kjo është “hera e fundit” që ai miraton një zgjatje të tillë.
Që nga shpërthimi i luftës në vitin 2022, Polonia ka pritur një fluks të madh refugjatësh ukrainasë, duke u dhënë atyre status ligjor, të drejtën për të punuar, qasje në kujdes shëndetësor dhe një sërë përfitimesh sociale, duke përfshirë një pagesë mujore prej gati 200 eurosh.
Në muajin gusht, Nawrocki vuri veton ndaj legjislacionit për të zgjatur ndihmën financiare për ukrainasit dhe sinjalizoi se do të kërkojë të kufizojë qasjen e tyre të ardhshme në përfitimet për fëmijët dhe kujdesin shëndetësor.
Më vonë, dhoma e ulët e ndryshoi projektligjin për t’iu përgjigjur kundërshtimeve të tij, duke çuar në nënshkrimin e tij në ligj në muajin shtator.
Duke theksuar se ai e miratoi masën vetëm për të mos u bërë “president i kaosit”, Nawrocki përsëriti se nuk do të nënshkruajë më dispozita të ngjashme, duke argumentuar se rregullat aktuale nuk bëjnë më dallime të mjaftueshme midis qytetarëve polakë dhe ukrainasve që jetojnë në vend.
“Sot, në kontekstin e ukrainasve në Poloni, nuk po flasim më për refugjatët e luftës… sot, pas më shumë se tre vjetësh, po flasim për një pakicë ukrainase. Ky është një ndryshim themelor që duhet të pasqyrohet në politikën shtetërore”, tha Nawrocki.