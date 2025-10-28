Presidenti sirian Al-Sharaa mbërrin në Arabinë Saudite për t’u takuar me princin e kurorës

Presidenti i Sirisë, Ahmad al-Sharaa mbërriti sot në Arabinë Saudite për një vizitë në mbretëri, transmeton Anadolu.
Është planifikuar që Al-Sharaa të takohet me Princin e Kurorës Saudite, Mohammed bin Salman për të diskutuar mënyrat për të forcuar marrëdhëniet dypalëshe, raportoi Agjencia Arabe Siriane e Lajmeve (SANA).
Udhëheqësi sirian do të mbajë një fjalim kryesor në edicionin e nëntë të konferencës së Iniciativës së Investimeve të Ardhshme (FII) në kryeqytetin saudit Rijad, e cila u hap të hënën dhe zgjat deri më 30 tetor.