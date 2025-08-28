Presidenti sirian lëshon ​dekret për formimin e komitetit të drejtësisë tranzicionale

Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa

 Presidenti sirian Ahmed al-Sharaa lëshoi ​​një dekret të enjten në mbrëmje për të formuar një komitet për drejtësi tranzicionale, tha media zyrtare, transmeton Anadolu.

Komiteti Kombëtar i Drejtësisë Tranzicionale përbëhet nga 13 anëtarë, me Abdel Basit Abdel Latifin të emëruar si kryetar dhe Zahra Najib Al-Barazi si zëvendëskryetare, sipas Agjencisë Arabe Siriane të Lajmeve (SANA).

Dekreti përcakton që anëtarët e komitetit të fillojnë detyrat e tyre menjëherë pas njoftimit dhe se përgjegjësitë do të caktohen sipas rregulloreve të brendshme të komitetit, tha SANA.

Komiteti do të trajtojë shkeljet e regjimit të kaluar dhe do të nxisë pajtimin kombëtar.

