Presidenti sirian mbërrin në Brazil për Samitin e klimës të OKB-së

Presidenti sirian, Ahmad al-Sharaa ka mbërritur në Brazil për një vizitë dy-ditore për të marrë pjesë në Samitin e klimës COP30, që do të mbahet nga 6 deri më 21 nëntor, transmeton Anadolu.
Siç raporton Agjencia Shtetërore e Lajmeve Arabe Siriane (SANA), Al-Sharaa është presidenti i parë sirian që ka marrë pjesë në një konferencë të OKB-së për klimën që nga fillimi i saj në vitin 1995.
Pas Samitit, udhëheqësi sirian pritet të udhëtojë për në Washington për t’u takuar me presidentin e SHBA-së, Donald Trump.
Samiti COP30 pritet të mbledhë rreth 50 mijë pjesëmarrës, përfshirë udhëheqës botërorë, shkencëtarë dhe përfaqësues nga organizatat joqeveritare, për të diskutuar përpjekjet globale për të zgjidhur krizën klimatike.