Presidenti turk bën thirrje për botë më të pastër, më të gjelbër dhe më të drejtë për brezat e ardhshëm

Presidenti i Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, ka theksuar të mërkurën rëndësinë e lënies së një bote më të pastër dhe më të qëndrueshme për brezat e ardhshëm, gjatë Konferencës së OKB-së për Ndryshimet Klimatike (COP31) në Turqi, transmeton Anadolu.
“Trashëgimia më e çmuar që mund t’u lëmë brezave të ardhshëm, përpara se bota të bëhet e pabanueshme, do të jetë një botë më e pastër, më e gjelbër dhe më e drejtë”, ka shkruar Erdogan në një postim në rrjetet sociale.
“Si Turqi, sot po hapim rrugën dhe po përcaktojmë një synim shumë domethënës”, ka shtuar ai.
Postimi përfshinte një video me pamje nga COP31.
Erdogan gjithashtu ka nënshkruar tabelën përkujtimore me logon e COP31 gjatë Samitit të Liderëve të COP31 në Qendrën e Ekspozitave të Antalyas, ndërsa ka vijuar angazhimet e tij në këtë takim.
COP31, që për herë të parë organizohet nga Turqia, nisi të hënën në Antalya dhe do të zgjasë deri më 20 nëntor, duke mbledhur 196 palë dhe Bashkimin Evropian.
Samiti i Liderëve, i organizuar nga Erdogan të mërkurën dhe të enjten, mbledh më shumë se 100 liderë që përfaqësojnë 95 vende nga gjashtë kontinente, si dhe shtatë organizata ndërkombëtare.