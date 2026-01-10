Presidenti turk Erdogan shënon 10 janarin, Ditën e Gazetarëve në Punë

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka shënuar 10 janarin, Ditën e Gazetarëve në Punë, gjatë një vizite në lagjen Beyoglu të Stambollit, raporton Anadolu.
Duke folur para gazetarëve, Erdogan shkëmbeu bisede me gazetarët dhe i përgëzoi me rastin e kësaj dite.
“Në përvjetorin e Ditës së Gazetarëve në Punë, jemi të lumtur që jemi së bashku me ju këtu. Shpresoj të kemi mundësinë të shënojmë së bashku edhe shumë përvjetorë të tjerë. Ju uroj një përvjetor të bekuar”, tha Erdogan.
Gjatë vizitës, Erdogan u shoqërua nga ministrja e Familjes dhe Shërbimeve Sociale, Mahinur Ozdemir Goktas, ministri i Kulturës dhe Turizmit, Mehmet Nuri Ersoy, si dhe drejtori i Komunikimit, Burhanettin Duran.