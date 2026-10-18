Presidenti turk përgëzon Azerbajxhanin për Ditën e Rivendosjes së Pavarësisë

Presidenti turk, Recep Tayyip Erdogan, ka përgëzuar Azerbajxhanin për Ditën e Rivendosjes së Pavarësisë, duke rikonfirmuar lidhjet e ngushta mes dy vendeve, transmeton Anadolu.
“Urimet e mia më të sinqerta për Azerbajxhanin mik dhe vëllazëror me rastin e Ditës së Rivendosjes së Pavarësisë, në emër të vendit dhe kombit tim”, tha Erdogan në një postim në platformën turke të mediave sociale NSosyal.
Ai gjithashtu i përcolli urimet presidentit të Azerbajxhanit, Ilham Aliyev, të cilit iu referua si “vëllai” i tij, si dhe popullit azerbajxhanas, duke theksuar solidaritetin mes dy kombeve si në kohë të vështira, ashtu edhe në momente gëzimi.
“Përcjell përshëndetjet e mia për vëllezërit dhe motrat e mia azerbajxhanas, me të cilët kemi qëndruar gjithmonë të bashkuar në dhimbje dhe gëzim”, tha Erdogan.