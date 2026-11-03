Presidenti ukrainas Zelenskyy viziton Berlinin për bisedime me kancelarin Merz

Presidenti ukrainas Volodymyr Zelenskyy po viziton sot Berlinin, thanë burime të qeverisë gjermane, përpara bisedimeve të planifikuara që përfshijnë SHBA-në, Rusinë dhe Ukrainën javën e ardhshme, transmeton Anadolu.
Kancelari gjerman Friedrich Merz zbuloi vizitën e planifikuar gjatë një fjalimi para udhëheqësve të biznesit, duke thënë se Zelenskyy “do të jetë përsëri me mua pak pas mesditës”. Udhëtimi nuk ishte njoftuar më herët për arsye sigurie.
Merz nuk përshkroi tema specifike, por theksoi angazhimin e vazhdueshëm të Gjermanisë ndaj Ukrainës. Ai tha se një takim i tensionuar në shkurt 2025 në Shtëpinë e Bardhë midis Zelenskyyt dhe presidentit amerikan Donald Trump kishte dhënë shtytjen përfundimtare për qeverinë e tij për të forcuar mbrojtjen e vetë Evropës.
“Kjo është një sfidë që ne të gjithë nuk e parashikuam në këtë dimension. Për mua, shtysa e fundit ishte vizita e Zelenskyyt në Shtëpinë e Bardhë në shkurt të vitit të kaluar dhe skenat që u shfaqën atje”, tha Merz.
Pas këtij takimi, Merz tha se arriti në përfundimin se evropianët tani duhet të sigurojnë se janë në gjendje të mbrojnë veten. “Kjo nuk është për të vënë në pikëpyetje NATO-n. Ne duam të jemi në gjendje të mbrohemi, në mënyrë që në fakt të mos na duhet të mbrohemi”, shtoi Merz.
Ai më tej tha se “Ne po e bëjmë NATO-n më evropiane në mënyrë që ajo të mund të mbetet transatlantike”. Këto dy parime, theksoi Merz, udhëheqin politikën e jashtme dhe të sigurisë të qeverisë së tij.
Takimi i pritur Merz-Zelenskyy vjen pasi i dërguari i posaçëm i SHBA-së, Steve Witkoff njoftoi raund të ri bisedimesh midis Rusisë, Ukrainës dhe SHBA-së për 10-11 nëntor në Abu Dhabi. Seancat do të zhvillohen në nivel të këshilltarëve të drejtuesve përkatës.
Të dërguarit e SHBA-së pritet të takohen këtë javë në Bruksel me përfaqësues nga Gjermania, Franca, Britania e Madhe, NATO-ja dhe BE-ja. Këto diskutime janë për të mbuluar garancitë e sigurisë për Ukrainën, rendin e sigurisë së Evropës pas luftës dhe rindërtimin.
Media gjermane raportoi se bisedimet e Berlinit mund të trajtojnë mbështetjen e mëtejshme financiare gjermane. Aleanca konservatore e Merz-it CDU/CSU dhe partneri i koalicionit, Social Demokratët, planifikojnë të ndajnë 200 milionë euro shtesë për ndihmën dimërore. Fondet synojnë të mbështesin termocentralet e Ukrainës dhe infrastrukturën tjetër civile të shënjestruar vazhdimisht nga sulmet ruse.