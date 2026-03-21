Princesha e Kurorës së Norvegjisë thotë se u manipulua dhe u mashtrua nga Epsteini

Princesha e Kurorës e Norvegjisë, Mette-Marit, ka shprehur keqardhje për miqësinë e dokumentuar të saj me të dënuarin për krime seksuale, Jeffrey Epstein.
Tek ka folur për këtë miqësi në një interviste për transmetuesin publik NRK, Mette-Harit ka thënë se ajo është manipuluar dhe është mashtruar nga Epsteini, e për të cilin ka theksuar se do të dëshironte që të mos e kishte takuar kurrë.
Lidhja e saj me Epsteinin përbën një prej skandaleve më të mëdha që e ka goditur familjen mbretërore të Norvegjisë. Publikimi nga Departamenti i Drejtësisë i miliona dokumenteve të Epsteinit ka shkaktuar tronditje në të gjithë botën, duke i zbuluar lidhjet e autorit të krimeve seksuale me njerëz të shquar, përfshirë princeshën e kurorës dhe politikanë të lartë norvegjezë, drejtues biznesi dhe diplomatë.
Dosjet kanë treguar se ka pasur komunikim të shpeshtë midis Mette-Marit dhe Epsteinit shumë kohë pasi që ai është deklaruar fajtor në vitin 2008 për abuzim me vajza të mitura.
Princesha 52-vjeçare e kurorës nuk është akuzuar për ndonjë shkelje penale.