Princi saudit i kurorës fillon vizitën zyrtare në Indi

Princi i kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman, filloi sot vizitën e tij zyrtare në Indi pasi mori pjesë në Samitin e G20-ëshit në New Delhi gjatë fundjavës, raporton Anadolu.

Kjo shënon vizitën e dytë shtetërore të bin Salmanit në Indi pas asaj në shkurt 2019.

Ai shoqërohet nga një delegacion i nivelit të lartë, duke përfshirë ministra dhe zyrtarë të lartë, sipas Ministrisë së Jashtme të Indisë.

Bin Salman, i cili është gjithashtu kryeministër i Arabisë Saudite, do të takohet me presidentin indian Droupadi Murmu përpara se të zhvillojë bisedime dypalëshe me homologun e tij Narendra Modi.

Të dy liderët do të bashkëkryesojnë Takimin e Parë të Liderëve të Këshillit të Partneritetit Strategjik, sipas ministrisë.

Ajo shtoi se të dy palët do të diskutojnë të gjitha aspektet e marrëdhënieve dypalëshe, duke përfshirë marrëdhëniet politike, të sigurisë, të mbrojtjes, tregtisë dhe ekonomike, kulturore dhe marrëdhëniet midis njerëzve.

India dhe Arabia Saudite kanë marrëdhënie historikisht të ngushta dhe miqësore me kontakte të gjera mes njerëzve. Tregtia midis dy vendeve arriti në nivelin më të lartë historik prej 52.75 miliardë dollarësh në vitin fiskal 2022-2023.

India është partneri i dytë më i madh tregtar i Arabisë Saudite, ndërsa Arabia Saudite është partneri i katërt më i madh tregtar i Indisë. Të dy vendet kanë një partneritet të fortë edhe në fushën e energjisë.

Në Arabinë Saudite jeton një komunitet indian prej rreth 2,4 milionë banorësh.

Mbretëria e Arabisë Saudite gjithashtu mundëson haxhin për muslimanët e Indisë, për mbi 175 mijë çdo vit.

#WATCH | Crown Prince and Prime Minister of the Kingdom of Saudi Arabia Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud attends a ceremonial reception at Rashtrapati Bhavan.

He also met President Droupadi Murmu, Prime Minister Narendra Modi and other ministers during the… pic.twitter.com/HWET5vsmB1

