Pronari i Cybertruck thotë se automjeti është është shumë i madh për vendin e tij të parkimit dhe Tesla nuk do ta lejojë ta kthejë ose ta rishesë

Blaine Raddon pa lansimin e Cybertruck ndërsa ishte me gruan e tij në Bali – dhe ai nuk humbi kohë kur bëri porosinë e tij paraprake për automjetin.

Dhe sipas mediave të huaja, përcjell Telegrafi, Raddon më në fund mori kamionçinë e tij disa javë më parë.

Por javën e kaluar, ai postoi në X, dikur Twitter, duke thënë se dëshiron ta kthejë atë, por Tesla nuk është i gatshëm ta blejë ose ta lërë ta rishesë.

Kjo për shkak se ekziston një pjesë specifike e Marrëveshjes për porosi të automjeteve motorike të Tesla-s, të cilën Raddon e nënshkroi kur merrte dorëzimin, e cila thotë se ai nuk mund ta rishes automjetin për një vit.

Tesla has refused my request to sell my recently purchased Cybertruck. They do not want to buy, and have told me I can’t sell. It does not fit into the complex I live. I found that out the day I bought it back. What can I do? Not trying to make a profit @Tesla @elonmusk

— Blaine Raddon (@bradarr) May 24, 2024