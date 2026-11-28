Pamjet nga Sheshi “Skënderbej” tregojnë momentin kur lënda lëshohet nga ajri, në një tjetër ndërhyrje të forcave të rendit për të shpërndarë protestuesit.
Protesta e 28 Nëntorit është shoqëruar me tensione dhe përplasje mes qytetarëve dhe policisë, e cila ka përdorur gjithashtu autobotët me ujë dhe gazin lotsjellës për shpërndarjen e tyre.
Turma, e cila fillimisht u mblodh në sheshin “Skënderbej”, më pas marshoi drejt Kryeministrisë, ku pati edhe përplasje me policinë. Më vonë, protestuesit u kthyen sërish në shesh dhe pranë selisë së PS-së. /panorama