Protesta e studentëve/ Shyti: Qeveria e ka humbur legjitimitetin, dhuna e policisë ndaj studentëve nuk është parë askund

Ditën e sotme, protestës së studentëve dhe të rinjve në kryeqytet i janë bashkuar edhe përfaqësues të diasporës shqiptare. Aktivisti Elio Shyti, në një prononcim të drejtpërdrejtë për MCN, ka deklaruar se kabineti qeveritar dhe kreu i ekzekutivit nuk gëzojnë më asnjë lloj legjitimiteti.
Shyti ka komentuar edhe deklaratat e fundit të kryeministrit Edi Rama, duke i cilësuar përpjekjet e tij për të faturuar prapavija të huaja si një strategji për të zvarritur kohën përballë revoltës qytetare.
Sipas aktivistit, dhuna e ushtruar nga forcat e rendit gjatë ditëve të fundit të tubimeve ka qenë e paprecedentë dhe ka tërhequr vëmendjen e komuniteteve shqiptare jashtë vendit, si dhe të agjencive ndërkombëtare të lajmeve.
Ai theksoi se thirrjet për dorëheqje nuk kanë nevojë për argumente të reja, pasi ato janë artikuluar qartë nga qytetarët që mbushin sheshet prej muajsh.
Qeveria dhe kryeministri e kanë humbur legjitimitetin. Rama ka akuzuar grupime të ndryshme, serbe, ruse dhe tani paska gjetur një tjetër. Ai i ka injoruar protestuesit dhe ka mbërritur në këtë pikë dhe nuk ka çfarë bën. Arsyet pse duhet të japë dorëheqjen i kanë dhënë shqiptarët në këto muaj që dalin në protestë.
Këto metoda ai i përdor për të përfituar pak kohë. Ditët e fundit kemi parë një dhunë që nuk është parë askund. Ne e kemi parë dhe diaspora i ka sytë nga protesta. Protesta është pasqyruar edhe në mediat e huaja. /mcn