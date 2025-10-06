Protesta masive nga Amsterdami në Stamboll kundër gjenocidit izraelit në Gaza

Qindra mijëra njerëz dolën në rrugë në mbarë Evropën të dielën për të dënuar gjenocidin izraelit në Gaza. Protesta më e madhe u zhvillua në Holandë, ku rreth 250,000 persona mbushën sheshin “Museumplein” në Amsterdam.
Në Stamboll, turma të mëdha marshuan nga xhamia “Aja Sofja” deri në brigjet e Bririt të Artë, ku i pritën varka të stolisura me flamuj turq dhe palestinezë.
Në Sofje, qytetarët bullgarë mbanin pankarta me mbishkrimet “Gaza: Uria është armë lufte” dhe “Gaza është varreza më e madhe e fëmijëve”. Ndërkohë, në kryeqytetin e Marokut, Rabat, protestuesit dogjën një flamur izraelit dhe kërkuan nga qeveria të tërheqë vendimin e vitit 2020 për normalizimin e marrëdhënieve me Izraelin.
Në Spanjë, u zhvilluan protesta më të vogla pas demonstratave të mëdha në Madrid dhe Barcelonë një ditë më parë, ku pjesëmarrësit mbanin paketa të bardha që simbolizonin trupat e fëmijëve të Gazës. /mesazhi