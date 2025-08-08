Protesta në Medellin kundër arrestit shtëpiak të ish-presidentit kolumbian Uribe

Qindra mbështetës janë tubuar në Medellin për ish-presidentin kolumbian, Alvaro Uribe Velez, pas dënimit të tij me 12 vjet arrest shtëpiak, raporton Anadolu.
Protestuesit mbanin pankarta me mesazhe solidariteti, duke shprehur mbështetjen e tyre për ish-presidentin Uribe dhe duke dënuar vendimin e gjykatës.
Uribe është dënuar me 12 vjet arrest shtëpiak në një vendim të shpallur nga gjyqtarja Sandra Heredia. Ai është skualifikuar nga mbajtja e funksioneve publike për 8 vjet dhe duhet të paguajë një gjobë. 73-vjeçari Uribe mori dënimin maksimal pasi u shpall fajtor për manipulim dëshmitarësh dhe mashtrim procedural. Ky është një moment historik, pasi është hera e parë që një ish-president kolumbian dënohet për një krim.
Gjatë gjithë procesit, ish-presidenti ka këmbëngulur në pafajësinë e tij, ndërsa ekipi i tij mbrojtës ka njoftuar se do të apelojë vendimin. Nëse Gjykata e Lartë e Bogotas mban në fuqi vendimin e gjyqtares Heredia, çështja mund të përshkallëzohet në Gjykatën e Lartë të Drejtësisë, ku edhe kishte filluar.
Gjykimi ka origjinën 13 vite më parë, nga një debat politik në Kongres midis ish-presidentit Uribe dhe senatorit Ivan Cepeda nga partia në pushtet. Cepeda ka aluduar për lidhjet e supozuara të Uribes me grupet paramilitare ekstremiste të djathta në Kolumbi. Në përgjigje, Uribe e denoncoi Cepedan para Gjykatës së Lartë të Drejtësisë, duke pretenduar se senatori ka kërkuar në mënyrë të parregullt dëshmi nga ish-paramilitarë të burgosur për ta lidhur atë me grupet e paligjshme të armatosura.
Por, në vitin 2018, Gjykata e Lartë e Drejtësisë gjeti mungesë provash për të vazhduar procedurat ndaj Cepedas dhe e mbylli çështjen e tij. Në të njëjtin vendim, Gjykata urdhëroi nisjen e një hetimi ndaj Uribes për manipulim të mundshëm dëshmitarësh me qëllim diskreditimin e kundërshtarit të tij politik. Ish-presidenti u akuzua për manipulim të dëshmive.
Në vitin 2020, Gjykata urdhëroi arrestin shtëpiak të Uribes. Para këtij vendimi, ai dha dorëheqje nga posti i senatorit, duke kaluar kështu çështjen e tij në sistemin e drejtësisë së zakonshme. Ai u akuzua zyrtarisht për ryshfet, mashtrim procedural dhe manipulim dëshmitarësh në maj të vitit 2024. Më pas, Prokuroria e Kolumbisë u përpoq ta mbyllë çështjen kundër tij, por kjo kërkesë u refuzua.
Uribe është lideri më popullor i djathtë në Kolumbi dhe një figurë vendimtare për zgjedhjet presidenciale të vitit të ardhshëm. Çështja ka tërhequr vëmendje të madhe nga figura politike në SHBA, të cilët kanë shprehur shqetësimin se sistemi gjyqësor i Kolumbisë po përdoret si armë kundër ish-presidentit, madje kanë kërcënuar edhe me ndërprerje të ndihmës financiare.
Sekretari amerikan i Shtetit, Marco Rubio e ka dënuar ndjekjen penale ndaj Uribes, duke e quajtur atë “armatim të degës gjyqësore të Kolumbisë”.