Protesta në Tel Aviv për lirimin e pengjeve në Gaza

Mijëra izraelitë, mes tyre edhe familjarë të pengjeve, janë mbledhur në Sheshin e Pengjeve në Tel Aviv duke kërkuar nga qeveria një marrëveshje për lirimin e tyre.
Forumi i Familjeve të Pengjeve dhe të Zhdukurve bëri thirrje për këtë tubim, i cili nisi në orën 20:00 sipas kohës lokale, ndërsa një tjetër protestë do të zhvillohet në Jerusalem, pranë rezidencës së kryeministrit Benjamin Netanyahu.
Protesta vjen vetëm disa orë pasi Hamasi publikoi një “fotografi lamtumire” të 48 pengjeve izraelite që ndodhen në Gaza.
Hamasi ka paralajmëruar se sulmet e vazhdueshme ajrore dhe një ofensivë tokësore izraelite do të rrezikonin jetën e pengjeve, disa prej të cilëve raportohet se janë vrarë nga bombardimet izraelite. Sipas grupit, pengjet mbahen të shpërndara në lagjet e qytetit të rrethuar të Gazës. /mesazhi