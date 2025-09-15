Protesta pro-Palestines ndërpret finalen e Vuelta a España

Finalja e garës prestigjioze të çiklizmit Vuelta a España 2025 në Madrid u anulua pas protestave masive pro-Palestines. Rreth 100 mijë demonstrues dolën në rrugë, duke bllokuar itinerarin e çiklistëve dhe duke hyrë në pistë, çka detyroi autoritetet të ndalin garën për arsye sigurie.
Protestuesit synuan sidomos ekipin Israel-Premier Tech, të cilin e akuzojnë për lidhje me pushtimin izraelit në Gaza. Përplasjet me policinë shkaktuan tensione të mëdha në qendër të kryeqytetit spanjoll.
Pas ndërprerjes, organizatorët shpallën fitues të përgjithshëm çiklistin danez Jonas Vingegaard. /mesazhi