Protesta pro-palestineze në Bruksel e Gjermani, policia gjermane dhunon demonstruesit

Në Bruksel, para selisë së Parlamentit Europian, qindra mjekë dhe punonjës shëndetësorë morën pjesë në një demonstratë duke kërkuar sanksione ndaj Izraelit. Ata brohoritën slogane kundër sulmeve ndaj palestinezëve dhe bënë thirrje për veprim ndërkombëtar për të ndaluar krimet ndaj civilëve në Gaza.
Ndërkohë, pas protestës së zhvilluar në Frankfurt, një tjetër marshim u mbajt në qytetin gjerman të Këlnit. Demonstruesit mbanin pankarta me mbishkrime si “Nuk do të vdesim në luftërat tuaja” dhe “Jo mobilizimit ushtarak”.
Mediat gjermane raportuan se policia kërkoi nga protestuesit të hiqnin maskat dhe të shpërndaheshin, ndërsa më pas përdori dhunë ndaj disa pikave të tubimit, duke shkaktuar të plagosur mes protestuesve.