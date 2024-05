Protesta pro palestineze në universitetin e Amsterdamit, ndërhyn policia

Policia shpërndau të hënën demonstruesit pro palestinezë në Universitetin e Amsterdamit ndërsa ata “pushtuan” ndërtesat universitare në disa qytete holandeze sot, duke dënuar luftën e Izraelit në Gaza.

Në një postim në X, policia e Amsterdamit njoftoi se Universiteti i Amsterdamit ka paraqitur një kallëzim policor kundër protestuesve për akte vandalizmi.

Policia tha gjithashtu se po kujdeset që askush të mos hyjë në godinat e universitetit dhe do t’u kërkojë protestuesve të largohen vullnetarisht nga ambientet.

Një zëdhënës i Universitetit të Amsterdamit (UvA) konfirmoi pushtimin e ndërtesave dhe tha se këshilloi njerëzit që nuk ishin të lidhur me protestat të largoheshin nga ndërtesa.

Studentët në Holandë kanë protestuar kundër luftës së Izraelit në Gaza që nga e hëna e kaluar. /abcnews

🚨BREAKING: Caught on camera—Dutch police can be seen repeatedly beating a pro-Palestine protester lying defenseless on the ground. The long arm of Zionist Israel has reached Holland. Location: University of Amsterdam.#Gaza #Rafah Source:@martijntjesmitspic.twitter.com/kuSa92d1yG

— Dr Lens Veritatis (@LensVeritatis) May 13, 2024