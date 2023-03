Protestat masive kundër ndryshimeve të gjyqësorit hyjnë në javën e 10-të në Izrael

Izraelitët mbushën rrugët e qytetit të shtunën në demonstratat mbarëkombëtare tashmë në javën e tyre të 10-të kundër planeve të qeverisë së djathtë për të frenuar kompetencat e Gjykatës së Lartë, të cilën kritikët e shohin si një kërcënim për pavarësinë e gjyqësorit.

Kryeministri Benjamin Netanyahu, i cili thotë se qëllimi i tij është të balancojë degët e qeverisë, zotëron një shumicë parlamentare së bashku me aleatët e tij të koalicionit fetar-nacionalist.

Ndërsa reformat shkojnë drejt ratifikimit, protestat janë përshkallëzuar. Shekli ka rënë. Disa rezervistë ushtarakë kanë kërcënuar se nuk do të dëgjojnë urdhrat e thirrjes. Presidenti Isaac Herzog ka apeluar që ndryshimi të shtyhet dhe të zhvillohet dialogu.

Protestat ishin kryesisht paqësore, megjithëse pati njoftime për disa lëndime dhe arrestime mes protestuesve kur policia u fut kundër përpjekjeve për të bllokuar trafikun.

Shefi i policisë kombëtare, inspektori i përgjithshëm Yaacov Shabtai, bëri një njoftim të rrallë televiziv në të cilin ai u tërhoq nga planet për të ricaktuar kreun e policisë së Tel Avivit, për të cilin disa kishin frikë nga plane të paralajmëruara për të shtypur më fort protestat.

Ricaktimi i shtyrë tani ishte pjesë e një rotacioni të planifikuar, tha Shabtai, duke shtuar se policia do të vazhdojë të mbrojë demonstratat e mbajtura brenda kufijve ligjorë dhe “nuk do t’i nënshtrohet asnjë presioni politik për këtë çështje”.

Netanyahu, i cili u kthye në detyrë për një mandat të gjashtë në fund të dhjetorit, thotë se demonstratat kanë për qëllim rrëzimin e tij. Ai është në gjyq për tre raste korrupsioni dhe mohon të gjitha keqbërjet. /mesazhi

