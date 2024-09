Pr’otestat masive në Iz’rael nuk janë si më parë

Demonstratat antiqeveritare në Izrael janë dukshëm të ndryshme nga protestat e mëparshme gjatë gjithë luftës, sipas Ori Goldberg, një komentator politik.

“Njerëzit që kanë demonstruar për pengjet deri më tani … [përgjithësisht janë perceptuar të jenë disi të ngjashëm me njerëzit që kishin protestuar kundër Netanyahut për një vit para se të shpërthente lufta, që do të thotë se demonstratat u klasifikuan si politike.” Goldberg tha për Al Jazeera.

Kjo ka ndryshuar brenda 24 orëve të fundit sepse dy qëllimet e deklaruara të luftës të Izraelit – kthimi i robërve dhe shkatërrimi i Hamasit – nuk duken më plotësuese për opinionin publik izraelit, shtoi ai.

Qytetarët izraelitë e kanë kuptuar se vdekja e gjashtë pengjeve mund të ishte shmangur dhe ushtria izraelite “po vrapon si një pulë pa kokë”, tha Goldberg.

“Kuptimi që ka depërtuar në ndërgjegjen publike … [është se] presioni ushtarak për të cilin kryeministri ynë ishte kaq krenar, jo vetëm që nuk po ndihmon në kthimin e pengjeve, por po i vret ata.”

