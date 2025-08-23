Protestë “Liri për DC-në” në Washington, kërkojnë tërheqjen e Gardës Kombëtare

Shumë demonstrues u mblodhën në Washington për të kërkuar tërheqjen e trupave të Gardës Kombëtare dhe agjentëve federalë të emigracionit nga qyteti, teksa tensionet u rritën pas një urdhri federal që vendosi policinë lokale nën kontroll kombëtar, raporton Anadolu.
Protestuesit u grumbulluan nën moton e lëvizjes Liri për DC-në (Free DC), duke kritikuar rolin e zgjeruar të agjencive federale të zbatimit të ligjit në kryeqytetin amerikan.
Më herët këtë muaj, presidenti i SHBA-së, Donald Trump, shpalli një “gjendje emergjence për krimin” në Washington DC, duke vendosur Departamentin e Policisë Metropolitane nën kontroll federal dhe duke dislokuar 800 trupa të Gardës Kombëtare për të patrulluar rrugët e kryeqytetit.
Pas aktivizimit nga Trump të rreth 800 pjesëtarëve të Gardës Kombëtare, guvernatorët e Karolinës së Jugut, Virxhinias Perëndimore, Ohajos, Misisipit, Tenesit dhe Luizianës autorizuan dërgimin e trupave shtesë nga shtetet e tyre.
Autoritetet federale kanë bërë 550 arrestime që nga fillimi i operacionit më 7 gusht, duke pretenduar ulje të ndjeshme të krimeve të dhunshme dhe grabitjeve. Fushata ka përfshirë gjithashtu shpërbërjen e dhjetëra kampeve të të pastrehëve në të gjithë kryeqytetin.
Vendimi mundëson vendosjen e pothuajse 2 mijë trupave në Washington DC për të kryer operacione të zgjeruara në të gjithë qytetin.