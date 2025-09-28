Protestë masive në Cape Town: kërkohet ndërprerja e marrëdhënieve me Izraelin

Mijëra qytetarë kanë marshuar në Cape Town kundër luftës së Izraelit në Gaza, duke i kërkuar qeverisë së Afrikës së Jugut të ndërmarrë veprime urgjente, përfshirë mbylljen e ambasadës izraelite në Pretoria.
Organizatorët thanë se kjo është një nga marshimet më të mëdha në vend, ndërsa protestuesit u drejtuan drejt parlamentit për të kërkuar që qeveria t’i kushtojë më shumë vëmendje kërkesave të tyre.
Afrika e Jugut ka luajtur një rol kyç në ngritjen e padisë për gjenocid kundër Izraelit në Gjykatën Ndërkombëtare të Drejtësisë. Protestuesit theksuan se duan shkëputjen e plotë të marrëdhënieve ekonomike me Izraelin, duke e akuzuar atë se përfiton nga eksportet e Afrikës së Jugut për të financuar luftën në Gaza. /mesazhi