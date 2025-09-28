Protestë në Berlin kundër gjenocidit në Gaza

Qindra protestues u mblodhën të shtunën në kryeqytetin gjerman, duke kërkuar nga qeveria e Berlinit të ndërmarrë hapa për të ndalur gjenocidin në Gaza.
“Ne gjermanët kemi tashmë një histori, prandaj kjo nuk duhet të ndodhë përsëri. ‘Kurrë më’ është tani dhe vlen për të gjithë,” tha një protestuese për Al Jazeera.
Njëri nga organizatorët, Michael Barenboim, theksoi se ishte “koha për t’i bërë të qartë qeverisë gjermane se bashkëpërgjegjësia në gjenocid duhet kundërshtuar”. Ai shtoi se qeveria ka detyrimin të parandalojë dhe ndëshkojë gjenocidin, sipas të drejtës ndërkombëtare. /mesazhi