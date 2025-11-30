Protestë në Shkup për Palestinën: Kërkohet dënimi i Izraelit për vrasjet në Gaza

Më 29 nëntor, në Ditën Ndërkombëtare të Solidaritetit me Popullin Palestinez, në Shkup dhe në dhjetëra qytete të tjera në mbarë botën u zhvilluan protesta kundër vrasjeve të kryera nga Izraeli në Rripin e Gazës.
Në Shkup, demonstruesit u mblodhën në mesditë para monumentit “Simfonia e Paqes”, prej nga nisën marshimin e tyre. Protesta vazhdoi para godinës së Kuvendit dhe përfundoi para Ministrisë së Punëve të Jashtme.
Organizatorët e protestës, nën moton “Të gjithë për Palestinën”, deklaruan se ndërprerja e armëpushimit ishte vetëm një farsë dhe një mjet propagandistik. Sipas tyre, Izraeli vazhdoi sulmet duke shkaktuar qindra viktima, ndërsa Gaza mbetet ende pa furnizime dhe shërbime bazë.