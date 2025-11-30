Protestë në Shkup për Palestinën: Kërkohet dënimi i Izraelit për vrasjet në Gaza

Më 29 nëntor, në Ditën Ndërkombëtare të Solidaritetit me Popullin Palestinez, në Shkup dhe në dhjetëra qytete të tjera në mbarë botën u zhvilluan protesta kundër vrasjeve të kryera nga Izraeli në Rripin e Gazës.

Në Shkup, demonstruesit u mblodhën në mesditë para monumentit “Simfonia e Paqes”, prej nga nisën marshimin e tyre. Protesta vazhdoi para godinës së Kuvendit dhe përfundoi para Ministrisë së Punëve të Jashtme.

Organizatorët e protestës, nën moton “Të gjithë për Palestinën”, deklaruan se ndërprerja e armëpushimit ishte vetëm një farsë dhe një mjet propagandistik. Sipas tyre, Izraeli vazhdoi sulmet duke shkaktuar qindra viktima, ndërsa Gaza mbetet ende pa furnizime dhe shërbime bazë.

ARTIKUJ TË NGJASHËMMË SHUMË NGA AUTORI