Protestë në Stokholm kundër luftës së Izraelit në Gaza

Qindra persona marshuan në kryeqytetin suedez, Stokholm, për të protestuar kundër luftës së Izraelit në Gaza dhe kundër planeve për pushtimin e territorit dhe zhvendosjen me forcë të palestinezëve.
Marshi nisi në zonën Odenplan, ku protestuesit mbanin pankarta me mbishkrime si “Jo gjenocidit” dhe “Liri për Palestinën”, përpara se të vazhdonin drejt Ministrisë së Jashtme të Suedisë.
Aktivistja për paqe, Malin Akertrom, tha se në Gaza po kryhen krime kundër njerëzimit.
“Kjo akuzë se Hamasi është përgjegjës kryesor është krejtësisht absurde, sepse sulmet e Izraelit ndaj Palestinës nuk filluan më 7 tetor,” u shpreh ajo, duke akuzuar politikanët evropianë për mosveprim ndaj Izraelit. /mesazhi