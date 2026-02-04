Protestues anti-monarki vendosin një shirit “skenë krimi” para Pallatit Buckingham

Anëtarë të lëvizjes anti-monarkisë ‘Republic’ organizuan një protestë jashtë Pallatit Buckingham, duke kritikuar heshtjen e Familjes Mbretërore lidhur me akuzat që përfshijnë Andrew Mountbatten-Windsor, transmeton Anadolu.
Grupi vendosi shirita të verdhë me mbishkrimin “skenë krimi” përgjatë portave të pallatit dhe shpalosi një pankartë me mbishkrimin “Charles, çfarë po fsheh?”.
Protestuesit bënë thirrje për transparencë të plotë lidhur me lidhjet e Princit Andrew me Jeffrey Epsteinin dhe akuzat që rrethojnë këtë çështje.
Shefi ekzekutiv i lëvizjes ‘Republic’, Graham Smith, tha se është jorealiste të besohet se anëtarë të lartë të Familjes Mbretërore nuk kanë qenë në dijeni të sjelljes së Princit Andrew dhe bëri thirrje për më shumë llogaridhënie.