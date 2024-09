Protestuesit britanikë kërkojnë embargo të plotë të ar’mëve ndaj Iz’raelit

Protestuesit pro-palestinezë në Londër po kërkojnë një embargo të plotë të armëve ndaj Izraelit, pas vendimit të qeverisë britanike për të pezulluar 30 nga 350 licencat e eksportit të armëve në këtë vend.

Protestuesit argumentojnë se ky veprim është i pamjaftueshëm, duke kërkuar ndalimin e menjëhershëm të të gjitha eksporteve të armëve.

Ata referojnë embargon e plotë të vitit 1982 të vendosur nga kryeministrja Margaret Thatcher gjatë luftës në Liban si një shembull i masave më të forta.

Protestat vijnë në mes të konfliktit të vazhdueshëm midis Izraelit dhe Gazës, i cili ka vazhduar për gati 11 muaj dhe që ka marrë jetën e mbi 40.000 palestinezëve dhe përmbi 1000 izraelitëve.

Anti-genocide humanitarians rally in London, demanding an end to the brutal israeli massacres being committed daily in Gaza | from @PressTV pic.twitter.com/obG4PZUoAj

— Sarah Wilkinson (@swilkinsonbc) September 7, 2024