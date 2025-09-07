Protestuesit izraelitë i bëjnë thirrje Trump-it për t’i dhënë fund luftës në Gaza

Mijëra protestues kanë mbushur rrugët e qyteteve izraelite duke i bërë thirrje të drejtpërdrejtë presidentit amerikan Donald Trump që të ndërhyjë për t’i dhënë fund luftës në Gaza dhe të sigurojë lirimin e pengjeve.
Në Tel Aviv, protestuesit u mblodhën para selisë së ushtrisë, duke valëvitur flamuj izraelitë dhe duke mbajtur pankarta me imazhet e pengjeve. Në disa pankarta shkruhej: “Trashëgimia e Trump-it po shembet ndërsa lufta në Gaza vazhdon” dhe “President Trump, shpëtoji pengjet tani!”.
“Ne mendojmë se Trump është i vetmi njeri në botë që ka autoritet mbi Netanyahu-n dhe mund ta detyrojë atë ta bëjë këtë,” tha një protestues për Reuters.
Orna Neutra, nëna e një ushtari izraelit të vrarë më 7 tetor 2023, trupi i të cilit mbahet ende në Gaza, akuzoi qeverinë se ka braktisur qytetarët. Ajo theksoi se shpresa e saj është që Shtetet e Bashkuara të nxisin të dyja palët për një marrëveshje që do të sjellë lirimin e pengjeve. Djali i saj, Omer, kishte gjithashtu shtetësi amerikane. /mesazhi