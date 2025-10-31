Protestuesit mblidhen në Londër kundër sulmeve izraelite në Gaza

Qindra njerëz janë mbledhur në hyrje të rrugës “Downing Street” në Londër, ku ndodhen zyrat qeveritare, për të protestuar kundër sulmeve ajrore të Izraelit në Rripin e Gazës që vazhdojnë pavarësisht armëpushimit, raporton Anadolu.

Demonstruesit kërkuan nga qeveria britanike të pezullojë shitjet e armëve në Izrael dhe të ndërmarrë hapa konkret për t’i dhënë fund dhunës së vazhdueshme kundër palestinezëve.

Që nga fillimi i marrëveshjes së armëpushimit në Gaza më 10 tetor, Hamasi ka liruar 20 pengje të gjalla izraelite dhe ka dorëzuar eshtrat e 19 nga 28 prej tyre, shumica izraelitë. Megjithatë, Izraeli pretendon se një nga trupat e marrë nuk përputhej me asnjë nga pengjet e listuara prej tij.

Sipas Ministrisë së Shëndetësisë në Gaza, Izraeli ka vrarë të paktën 211 palestinezë dhe ka plagosur 597 të tjerë që nga fillimi i armëpushimit. Izraeli e ka kushtëzuar fillimin e negociatave për fazën e dytë të armëpushimit me dorëzimin e të gjitha mbetjeve të pengjeve ndërsa Hamasi thotë se procesi kërkon kohë për shkak të shkatërrimit masiv në Gaza.

Faza e parë e marrëveshjes përfshin lirimin e pengjeve izraelite në këmbim të gati 2 mijë të burgosurve palestinezë. Plani parashikon rindërtimin e Gazës dhe krijimin e një mekanizmi të ri qeverisës pa Hamasin.

Që nga tetori i vitit 2023, Izraeli në sulmet në enklavë ka vrarë të paktën 68.500 palestinezë, kryesisht gra dhe fëmijë si dhe ka plagosur mbi 170.600 të tjerë.

