Protestuesit në Londër kërkojnë heqjen e ndalimit ndaj Palestine Action

Dhjetëra protestues janë mbledhur në Londër duke kërkuar heqjen e ndalimit ndaj grupit Palestine Action.
Ky grup u ndalua disa ditë pasi mori përgjegjësinë për një thyerje në një bazë ajrore në jug të Anglisë, e cila sipas qeverisë shkaktoi dëme prej rreth 7 milionë paundësh në dy avionë.
Në Sheshin e Parlamentit, protestuesit rrethuan një grup të vogël policësh, ndërsa disa persona u ndaluan. Autoritetet thanë se pjesëmarrja në tubim konsiderohet e paligjshme dhe mund të çojë në arrestime.
Ndërkohë, në pjesë të tjera të Londrës, qindra persona po marshojnë në solidaritet me popullin e Gazës, duke i bërë thirrje qeverisë britanike të ndërmarrë veprime konkrete dhe të ndalë furnizimin e Izraelit me armë. /mesazhi