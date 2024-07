Pse ky Lamborghini kushton një milion dollarë?

Një Lamborghini Murcielago LP640 e vitit 2007 me një transmetim manual me gjashtë shpejtësi u ofrua në shitje për 1,022,733 dollarë.

Ky model specifik, në ngjyrën Blue Ely, është një nga shembujt e paktë në botë me ndërrues manual të shpejtësisë.

Manuali LP640 është bërë një nga modelet më të dëshirueshme dhe më të vlefshme Murcielago në treg. Edhe pse nuk dihet numri i saktë i këtyre veturave, sipas vlerësimeve, në botë ka disa dhjetëra të tilla.

Shumica e modeleve Murcielago janë të pajisura me transmisionin automatik E-Gear, duke e bërë këtë version manual një perlë të vërtetë koleksionist.

Duke pasur parasysh rrallësinë e kësaj supermakine, August Motorcars e Kanadasë po kërkon 1,022,733 dollarë për të. Modele të tjera Murcielago LP640 zakonisht shiten nga 250 mijë deri në 400 mijë dollarë.

Vetura ka përshkuar vetëm 16,550 kilometra dhe përfshin ulëse sportive dhe një brendshme lëkure Bianco Polar White me qepje diamanti.

Superveturat me motor të mesëm me motorë V12 me aspirim natyral po bëhen gjithnjë e më të rralla.

Edhe pse Lamborghini Revuelto dhe Ferrari 12 cilindri kanë gjithashtu motorë me dymbëdhjetë cilindra, asnjëri nuk është i disponueshëm me një transmetim manual.