Pse Porsche po rikthehet te motorët me benzinë në epokën e veturave elektrike?

Prodhuesi gjerman i automjeteve Porsche po ndryshon strategjinë e tij për elektrifikimin dhe po përgatitet të vazhdojë zhvillimin e automjeteve me motorë me djegie të brendshme, përfshirë edhe modelet hibride.
Ky ndryshim vjen pasi kërkesa për automjete plotësisht elektrike nuk është rritur me ritmin që pritej. Porsche, ashtu si edhe prodhues të tjerë evropianë, po përpiqet të përshtatet me ndryshimin e kërkesës në treg.
Kompania kishte planifikuar që deri në vitin 2030 më shumë se 80 për qind e shitjeve të saj të vinin nga automjetet elektrike. Megjithatë, ky objektiv është rishikuar për shkak të zhvillimeve në treg.
Porsche tani po investon më shumë në motorët me benzinë dhe teknologjitë hibride, ndërsa vazhdon paralelisht zhvillimin e automjeteve elektrike.
Një prej arsyeve kryesore është se konsumatorët në disa tregje vazhdojnë të preferojnë automjetet me motorë tradicionalë, veçanërisht për shkak të çmimit, autonomisë dhe infrastrukturës së karikimit.
Kompania ka paralajmëruar gjithashtu se do të ofrojë disa modele të reja me motorë me djegie dhe sisteme hibride, duke ruajtur njëkohësisht modelet elektrike në portofolin e saj.
Strategjia e re nënkupton se Porsche nuk dëshiron të mbështetet vetëm në një teknologji. Kompania synon të ofrojë motorë me benzinë, hibride dhe automjete elektrike, në varësi të kërkesës së tregut.
Vendimi pasqyron një ndryshim më të gjerë në industrinë evropiane të automjeteve, ku disa prodhues po rishikojnë planet e tyre për kalimin e plotë drejt automjeteve elektrike dhe po zgjasin jetën e motorëve me djegie të brendshme.
Për Porsche, kjo qasje nënkupton vazhdimin e investimeve në elektrifikim, por edhe ruajtjen e teknologjive tradicionale derisa kërkesa dhe kushtet e tregut të bëjnë më të qartë drejtimin e ardhshëm të industrisë.