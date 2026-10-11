Pse sistemet saudite të mbrojtjes ajrore po hasin vështirësi për t’u përballur me raketat e huthëve?

Huthët në Jemen po kryejnë sulme në thellësi të territorit të Arabisë Saudite me raketa balistike, raketa lundruese dhe dronë kamikazë.
Aeroporti Ndërkombëtar Mbret Khalid në Riad është vënë disa herë në shënjestër që nga fillimi i fushatës së re ushtarake të huthëve kundër mbretërisë, në shtator.
Sulmi i së shtunës shkaktoi 12 viktima dhe 309 të plagosur, duke u bërë sulmi më vdekjeprurës në Arabinë Saudite në më shumë se një dekadë. Huthët morën përgjegjësinë edhe për dy sulme të tjera ndaj aeroportit javën e kaluar, ndërsa të dielën u bënë thirrje njerëzve të shmangin aeroportet saudite.
Arabia Saudite zotëron një ushtri të pajisur me teknologji të avancuar dhe sisteme të shumëfishta të mbrojtjes ajrore. Megjithatë, sulmet e fundit kanë ngritur pikëpyetje mbi aftësinë e këtyre sistemeve për të ndaluar raketat dhe dronët e huthëve.
Pse raketat e huthëve po arrijnë të depërtojnë në mbrojtjen ajrore saudite?