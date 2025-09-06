Pse Vatikani do e shenjtërojë këtë 15-vjeçar të vdekur?

Pesëmbëdhjetë Carlo, i cili vdiq nga leuçemia, pritet të shenjtërohet nga Papa Leo në një ceremoni madhështore në Sheshin e Shën Pjetrit, ku me mijëra besimtarë që do ta ndjekin në ekrane të mëdha, si në Vatikan ashtu edhe në qytetin e tij të lindjes, Assisi, Itali.
Trupi i Acutis, i veshur me xhinse dhe atlete, ndodhet në një arkivol qelqi në Assisi, një vend adhurimi që tërheq qindra mijëra vizitorë në vit. Shenjtërimi i tij fillimisht ishte planifikuar për në prill, por u shty për shkak të vdekjes së Papa Françeskut.
Ishte Papa Françesku ai që promovoi shenjtërimin e tij, duke besuar se kisha kishte nevojë për dikë si ai për të tërhequr katolikë të rinj.
Kush ishte Carlo Acutis?
Acutis lindi në Londër në vitin 1991, por u rrit në Milano, ku njihej për besimin e tij të thellë, pavarësisht faktit se prindërit e tij nuk ishin veçanërisht fetarë. Një dashamirës i videolojërave, ai mësoi vetë aftësitë themelore të programimit dhe i përdori ato për të dokumentuar mrekullitë dhe aspekte të tjera të besimit katolik në internet.
Në Milano, ai menaxhoi faqen e internetit të famullisë së tij dhe më vonë atë të një akademie me bazë në Vatikan. Në jetën e tij të shkurtër, ai fitoi reputacionin si “mbrojtësi i komuniteteve online”, pasi përdori internetin për të përhapur besimin e tij.
Ipeshkvi i Asizit, Domenico Sorrentino, u bëri thirrje të rinjve të ndiqnin shembullin e Karlos, duke përmendur nevojën për shembuj pozitivë dhe histori jete për të inkurajuar të rinjtë të largohen nga modelet negative.
Nëna e Carlos, Antonia Salzano, foli për dhuratën e të birit për ta parë çdo person si unik dhe të papërsëritshëm, siç e kishte shprehur ai vetë.
Njohja nga Vatikani e dy mrekullive, të cilat ndodhën pas vdekjes së tij, ishte një hap i domosdoshëm drejt shenjtërimit të tij. Mrekullia e parë përfshinte shërimin e një fëmije në Brazil nga një keqfunksionim i rrallë i pankreasit dhe e dyta përfshinte shërimin e një studenti në Kosta Rika i cili pësoi lëndime të rënda në një aksident. Në të dyja rastet, të afërmit ishin lutur për ndihmë nga adoleshenti, i cili u lumturua në vitin 2020 nga Papa Françesku.
Por ndërsa në Katolicizëm kjo është normale, në Islam mrekullitë kanë qenë vetëm atribut i profetëve, sigurisht, me lejen e urtësinë e Zotit. Megjithatë, mrekullia bazë në Islam është vetë besimi në Zot dhe të jetuarit sipas udhëzimeve e urdhërave të Tij, njëherësh duke e adhuruar vetëm Atë e jo krijesat e Tij. /tesheshi