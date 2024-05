Kur koha kalon dhe ju nuk punoni, fillon të ju barazohet dita me natën,

mëngjesi me mbrëmjen, orët me minutat, deri t’ju vije pyetja e sikletshme:

Për çfarë jetoni?

Lëvizja i jap kuptim jetës, e jeta është sikur biçikleta, nëse nuk levizë rrëzohesh.

Puna dhe studimi nuk janë vetëm për të fituar jetesën dhe për të pasur një vend pune, por për të ngritur ndjenjën e përkatësisë ndaj jetës, kësisoj duke i dhënë rëndësi asaj dhe vetvetes.

Kur fitoni me djersë, gjeni lumturi, shijoni pushimin dhe kuptoni natyrën e jetës.

Puna e mbron njeriun nga:

Mërzia, stresi, monotonia.

Rrezillëqet, krimet, gjynahet dhe nevoja.

Hoxhë Halil Avdulli