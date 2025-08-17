Punonjësit e OKB-së kritikojnë standardet e dyfishta ndaj Gazës

Një grup punonjësish të OKB-së ka nisur një fushatë të re në mbështetje të palestinezëve në Gaza. Fushata drejtohet nga Andrew Gilmour, ish-ndihmës sekretar i përgjithshëm për të drejtat e njeriut, i cili tha se reagimi ndërkombëtar ndaj Gazës është “shembulli më mizor i standardeve të dyfishta në jetën time”.
Sipas tij, kjo situatë ka bërë “një tallje me ligjin ndërkombëtar” dhe ka goditur rëndë të drejtat e njeriut në mbarë botën.
Gilmour shprehu mbështetje për punonjësit e OKB-së që po punojnë në kushte “të paimagjinueshme” në Gaza dhe Bregun Perëndimor, ku, sipas tij, qindra punonjës të OKB-së janë vrarë nga forcat izraelite.
Edhe Jan Eliasson, ish-zëvendës sekretar i përgjithshëm i OKB-së dhe ish-ministër i Jashtëm i Suedisë, e mbështeti nismën, duke theksuar se ajo është një mënyrë për të nderuar 330 punonjës të vrarë në Gaza gjatë kryerjes së detyrës.