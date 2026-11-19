Mbrojtja Civile në Gaza ka paralajmëruar se pushtimi izraelit në pjesën qendrore të Rripit të Gazës po kërcënon jetën e më shumë se 5,260 palestinezëve të zhvendosur, të strehuar në gjashtë zona.
Sipas autoriteteve, vazhdimi i sulmeve mund të shkaktojë vala të reja të zhvendosjes së detyruar dhe ta përkeqësojë më tej krizën humanitare, ndërsa banorët nuk kanë vende të sigurta ku mund të largohen.
Mbrojtja Civile tha se ekipet e saj po përballen me vështirësi të mëdha për t’iu përgjigjur thirrjeve për ndihmë dhe emergjencave, për shkak të mungesës së rëndë të pajisjeve, mjeteve dhe burimeve të tjera.
Sipas saj, këto mungesa rrisin rrezikun për civilët dhe kufizojnë mundësinë e ekipeve për të arritur në zonat e kërcënuara dhe për të ofruar ndihmë urgjente. /mesazhi