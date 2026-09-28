Pushtuesit izraelitë sulmojnë dy vendbanime palestineze në Bregun Perëndimor

Pushtuesit izraelitë sulmuan sot vendbanimet Ras Karkar dhe Deir Abu Mashal në pjesën qendrore të Bregut Perëndimor dhe u vunë flakën automjeteve të palestinezëve, raporton Anadolu.
Një grup pushtuesish sulmoi zonën Al-Shaab al-Ghuwait në Ras Karkar, në veri të Ramallahut dhe u vuri flakën një traktori bujqësor dhe një kamioni, thanë burimet për Anadolu. Në fshatin Deir Abu Mashal, në perëndim të Ramallahut, pushtuesit sulmuan një shtëpi palestineze dhe i vunë flakën një automjeti të parkuar në oborrin e saj, thanë të njëjtat burime.
Sulmet ndodhën në mes të përshkallëzimit të dhunës së pushtuesve në Bregun Perëndimor, veçanërisht me afrimin e sezonit të vjeljes së ullinjve, periudhë që zakonisht shënon rritje të sulmeve ndaj fermerëve, tokave dhe pronave të tyre.
Në qershor, 14 ekspertë të OKB-së paralajmëruan se rritja e mprehtë e dhunës së pushtuesve, e mbështetur nga shteti, përbënte kërcënim ekzistencial për komunitetet palestineze. Sipas të dhënave të Komisionit Palestinez për Kolonizimin dhe Rezistencën ndaj Murit, pushtuesit izraelitë kryen 628 sulme në Bregun Perëndimor, përfshirë Kudsin Lindor të pushtuar, në gusht.
Palestinezët vlerësojnë se rreth 750 mijë pushtues izraelitë jetojnë në Bregun Perëndimor në 194 vendbanime të paligjshme dhe 400 pika të vendbanimeve.
Që nga fillimi i luftës gjenocidale të Izraelit në Rripin e Gazës më 8 tetor 2023, ushtria izraelite dhe pushtuesit kanë intensifikuar sulmet në të gjithë territorin e pushtuar, duke vrarë 1.206 palestinezë, përfshirë 254 fëmijë, duke plagosur rreth 13.350 të tjerë dhe duke çuar në arrestimin e më shumë se 24.600 personave, sipas të dhënave palestineze.