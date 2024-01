Putin dhe Sisi inauguruan një termocentral bërthamor në Egjipt

Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti egjiptian Abdel Fattah al-Sisi inauguruan këtë të martë ndërtimin e një njësie të re të termocentralit bërthamor Dambaa të Egjiptit nëpërmjet lidhjes video, ndërsa Moska i avancon ambiciet e saj bërthamore globalisht.

Termocentrali bërthamor po ndërtohet nga kompania shtetërore ruse Rosatom, do të kushtojë rreth 30 miliardë dollarë dhe do të ketë katër reaktorë bërthamorë me një kapacitet total prej 4.8 gigavat.

Të dy presidentët përuruan ndërtimin e njësisë së katërt dhe të fundit të termocentralit bërthamor, sipas mediave shtetërore egjiptiane.

“Bashkëpunimi mes dy vendeve tona vazhdon dhe zhvillohet. Egjipti është miku ynë i ngushtë dhe partneri strategjik”, tha Putin.

Duke u përballur me kërkesën në rritje për energji nga një popullsi prej 105 milionë banorësh, Egjipti po kërkon të bëhet një qendër rajonale e energjisë që do të eksportojë energji elektrike në vendet fqinje dhe do të diversifikojë burimet e saj të energjisë.

Që kur Sisi u bë president në 2014, vendi ka zhvilluar një tepricë të kapacitetit të prodhimit të energjisë elektrike, por është përballur me ndërprerje që nga vera e kaluar pasi valët e të nxehtit rritën kërkesën për ftohje.

Prodhimi i gazit natyror që përdoret për të prodhuar energji elektrike ka rënë gjithashtu dhe Egjipti po përdor djegien e naftës më ndotëse në disa termocentrale ndërsa përpiqet të nxisë eksportet e gazit natyror të lëngshëm (LNG), një burim i rëndësishëm i valutës së huaj të fituar me vështirësi.

“Futja e energjisë bërthamore në përzierjen e energjisë…është e rëndësishme për të përmbushur kërkesën në rritje për energji elektrike,” tha Sisi.

Moska dhe Kajro nënshkruan një marrëveshje në vitin 2015, sipas së cilës Rusia do të ndërtonte një termocentral bërthamor në Egjipt, me Rusinë që i jepte një kredi Egjiptit për të mbuluar kostot e ndërtimit. /abcnews