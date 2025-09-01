Putin falënderon Turqinë për rolin në bisedimet për Ukrainën, vlerëson bashkëpunimin me presidentin Erdoğan

Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin gjatë takimit me presidentin Recep Tayyip Erdoğan në qytetin kinez Tianjin falënderoi Turqinë për përpjekjet e saj të ndërmjetësimit në konfliktin e Ukrainës dhe shprehu besimin se Ankaraja do të vazhdojë të luajë “rol të veçantë” në gjetjen e një zgjidhjeje, raporton Anadolu.
Putin tha se që nga maji, në Stamboll janë mbajtur tre raunde bisedimesh të drejtpërdrejta Rusi-Ukrainë. Sipas tij, këto negociata u lejuan palëve të ecin përpara në disa çështje humanitare.
Ai theksoi se përfshirja e Ankarasë ka qenë instrumentale në krijimin e hapësirës për dialog, duke e përshkruar kontributin e Turqisë si “domethënës” dhe “të kërkuar”.
Udhëheqësi rus tha se ai dhe Erdoğan diskutuan për disa çështje rajonale, përfshirë Lindjen e Mesme, Afrikën e Veriut dhe Kaukazin.
Putin nënvizoi se bashkëpunimi me Turqinë në këto fusha është “i mirëvendosur, konkret, i dobishëm dhe i besueshëm”.
Ai theksoi se shkëmbimet e rregullta në nivel presidencial ndihmojnë në ruajtjen e dialogut konstruktiv dhe respektues, për të cilin tha se është në përputhje me parimet e fqinjësisë së mirë.
– Marrëdhëniet ekonomike
Putini theksoi gjithashtu rritjen e vazhdueshme të tregtisë dhe investimeve midis dy vendeve.
Ai tha se tregtia dypalëshe u rrit me 6.6 për qind vitin e kaluar dhe shtoi edhe 3 për qind në gjysmën e parë të vitit 2025. Presidenti rus tha se kompanitë ruse janë aktive në metalurgjinë dhe industrinë automobilistike të Turqisë ndërsa kompanitë turke mbajnë një prani të dukshme në Rusi në inxhinierinë mekanike, përpunimin e drurit dhe metalurgjisë.
Puna e komisionit ndërqeveritar, i cili u mblodh së fundmi në Moskë në qershor, u përmend gjithashtu si një nxitës i bashkëpunimit ekonomik.
Bashkëpunimin në energji, Putin e përshkroi si “vërtet strategjik”. Ai tha se furnizimet me gaz natyror përmes tubacioneve “Blue Stream” dhe “Turkish Stream” mbeten të pandërprera dhe shtoi se Rusia vazhdon të jetë një nga furnizuesit kryesorë të Turqisë.
– Besimi politik
Putin tërhoqi vëmendjen për rëndësinë e besimit politik midis Moskës dhe Ankarasë, duke vënë në dukje se bashkëpunimi i tyre shtrihet përtej çështjeve dypalëshe në çështje rajonale dhe ndërkombëtare.
Ai tha se të dyja palët e shohin vlerën në harmonizimin e qasjeve në rajone të tilla si Lindja e Mesme dhe Afrika e Veriut, ku interesat e tyre shpesh kryqëzohen.