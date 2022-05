Putin fjalim në ‘Sheshin e Kuq’: NATO kërcënim serioz për Rusinë – VIDEO

Putin tha se edhe gjatë vitit të kaluar ka pasur tensione me vendet e tjera evropiane dhe ato anëtare të NATO-s.

“Rusia i kërkoi Evropës të gjente një kompromis të drejtë, por ata nuk donin të na dëgjonin”, tha Putin, teksa shtoi po përgatisnin një operacion ndëshkues në Donbas, në Ukrainën lindore.

“Në Kiev ata thoshin se mund të merrnin armë bërthamore dhe NATO filloi të eksploronte tokat afër nesh. Kjo u bë një kërcënim i dukshëm për vendin tonë dhe për kufijtë tanë. Gjithçka na tregonte se ekziston nevoja për të luftuar”, tha Putin. /euronews

Putin said that the authorities will provide support to the children and families of the military who died during a special operation in #Ukraine:

“The death of every soldier and officer is a grief for all of us and an irreparable loss for relatives and friends. pic.twitter.com/f5mf5Nbk2u

