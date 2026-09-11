Presidenti i Rusisë, Vladimir Putin, tha të premten se Perëndimi po përpiqet të rifitojë lidershipin global “me çdo kusht”, përfshirë përmes metodave që ai i përshkroi si “të pandershme”,
Në një fjalim në një panel të Forumit të Biznesit të BRICS-it në kryeqytetin indian, Nju Delhi, Putin tha se pas çdo historie suksesi të një kompanie qëndron puna intensive e përditshme në kushtet e “konkurrencës së ashpër”.
“Vazhdimisht na është thënë se konkurrenca është një ‘lopë e shenjtë’– diçka që nuk duhet prekur në asnjë mënyrë. Fatkeqësisht, megjithatë, konkurrentët tanë perëndimorë aktualisht po përpiqen të rifitojnë lidershipin e tyre të dikurshëm me çdo kusht”, tha Putin.
Duke thënë se konkurrenca ndonjëherë merr forma “të pandershme”, Putin tha se këto forma mund të shfaqen edhe në nivel shtetëror.
Putin deklaroi se masat që ndërmerren në këtë kontekst përfshijnë veprime të drejtpërdrejta fizike kundër objekteve industriale dhe logjistike e tubacioneve, ose shkatërrimin e tyre.
“Po bëhen përpjekje për të bllokuar korridoret ndërkombëtare të transportit dhe për të sekuestruar anije”, tha më tej Putin, duke vënë në dukje se po vendosen gjithashtu kufizime të paligjshme, të shoqëruara me kërcënime për sanksione dytësore ndaj atyre që refuzojnë të veprojnë në interes të të tjerëve dhe, në vend të kësaj, mbrojnë interesat e tyre.
Ai vijoi duke thënë se ndaj Rusisë janë vendosur më shumë se 30 mijë sanksione, për të cilat tha se janë pothuajse dyfishi i numrit të sanksioneve të vendosura ndaj të gjitha vendeve të botës së bashku.
“Ne kemi forcuar sovranitetin tonë kombëtar dhe po zhvillojmë lidhje me partnerë të besueshëm dhe të parashikueshëm”, tha Putin, duke shtuar se BRICS-i është i gatshëm të bashkëpunojë me të gjithë partnerët.
Putin mbërriti në Indi të premten në një vizitë treditore, gjatë së cilës do të marrë pjesë në samitin e 18-të të BRICS-it, që do të zhvillohet të shtunën dhe të dielën.